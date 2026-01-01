Carson CS-15 микро карандаш для чистки оптики 7 мм

Описание

Средство специально создано для очистки объективов беззеркальных камер. Диаметр чистящей поверхности – 7 мм., она закрывается колпачком, который служит для ее защиты и пополнения наконечника чистящим веществом. В комплект C6® Mirror-less также входит выдвижная кисть для очистки от пыли и загрязнений. Благодаря компактному размеру средство для очистки легко поместится в вашу сумку для камеры, кошелек или карман!