Carson CS-15 микро карандаш для чистки оптики 7 мм

Carson
Артикул: NVF-5438

Carson CS-15 C6® Mirror-less – средство для очистки объективов беззеркальных камер от компании Carson Optical. Оно включает в себя сухие нано частицы Dry Nano-Particle, которые с легкостью удаляют любое загрязнение и отпечатки пальцев с вашей оптики.

Описание

Средство специально создано для очистки объективов беззеркальных камер. Диаметр чистящей поверхности – 7 мм., она закрывается колпачком, который служит для ее защиты и пополнения наконечника чистящим веществом. В комплект C6® Mirror-less также входит выдвижная кисть для очистки от пыли и загрязнений. Благодаря компактному размеру средство для очистки легко поместится в вашу сумку для камеры, кошелек или карман!

