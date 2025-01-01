не исп AVMATRIX UC2218-4K HDMI USB устройство видеозахвата

Описание

Устройство видеозахвата поддерживает 4K 60Гц и двойной сигнал HDMI 1080P 60 Гц. Он может захватывать два HDMI потока одновременно с помощью программного обеспечения, в режиме разделения экрана, для PiP, PoP или для переключения между двумя источниками HDMI прямого эфира.

Устройство совместимо с Windows, Linux и macOS, поддерживает различные приложения, такие как OBS, Vmix, PotPlayer, ZOOM, Teams, Twitch и т. д. UC2218-4K — идеальный выбор для таких ситуаций, как прямой эфир, трансляция, v-log, дистанционное обучение, конференция и т. д.

Характеристики:

