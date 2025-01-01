не исп AVMATRIX UC2218-4K HDMI USB устройство видеозахвата

images
AVMATRIX
Артикул: MTG-1498

AVMATRIX UC2218-4K HDMI USB устройство видеозахвата. 

Устройство plug-and-play вещательного класса для захвата двойного сигнала HDMI через USB3.1. Gen1, может служить для захвата графики, проведения прямой трансляции, записи на ноутбук, ПК и т.д.

Описание

Устройство видеозахвата поддерживает 4K 60Гц и двойной сигнал HDMI 1080P 60 Гц. Он может захватывать два HDMI потока одновременно с помощью программного обеспечения, в режиме разделения экрана, для PiP, PoP или для переключения между двумя источниками HDMI прямого эфира.

Устройство совместимо с Windows, Linux и macOS, поддерживает различные приложения, такие как OBS, Vmix, PotPlayer, ZOOM, Teams, Twitch и т. д. UC2218-4K — идеальный выбор для таких ситуаций, как прямой эфир, трансляция, v-log, дистанционное обучение, конференция и т. д.

Характеристики:

  • Входы: 4K HDMI, HDMI, микрофонный/линейный вход
  • Выходы: 4K HDMI проходной, USB 3.1 Gen 1 (USB3.0), аудиовыход
  • Автоматическое определение входного сигнала, до 4K 60 Гц
  • Захват двух видео и аудио HDMI одновременно
  • Захват несжатого видео и аудио в соответствии с UVC и UAC
  • Plug-and-Play, без драйверов и питания
  • Совместимость с Windows, Linux, macOS
  • Совместимость с OBS, ZOOM, Teams, Twitch, Vmix и т. д.

