AVMATRIX UC1218-4K HDMI USB устройство видеозахвата. 

Описание

Вход и выход HDMI до 4K 60 Гц, выход HDMI для мониторинга захваченного видео HD HDMI.

Устройство не требует драйверов и совместимо с различными системами, включая Windows, Linux и т. д., совместимые с UVC и UAC.

Может использоваться в таких ситуациях, как ведение прямых трансляций, потоковое вещание и профессиональные рабочие процессы AV, включая подкасты, веб-конференции, видеопроизводство.