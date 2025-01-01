images
AVMATRIX UC1218-4K HDMI USB устройство видеозахвата
AVMATRIX
Артикул: MTG-1497

AVMATRIX UC1218-4K HDMI USB устройство видеозахвата. 

Устройство вещательного класса с технологией plug and play для захвата несжатого сигнала HDMI через USB3.1 Gen1. Может служить для захвата графики, прямой трансляции, записи на ноутбук, ПК.

Описание

Вход и выход HDMI до 4K 60 Гц, выход HDMI для мониторинга захваченного видео HD HDMI.

Устройство не требует драйверов и совместимо с различными системами, включая Windows, Linux и т. д., совместимые с UVC и UAC.

Может использоваться в таких ситуациях, как ведение прямых трансляций, потоковое вещание и профессиональные рабочие процессы AV, включая подкасты, веб-конференции, видеопроизводство.

  • Входы: вход 4K HDMI, микрофонный/линейный вход
  • Выходы: выход HDMI 4K, выход HDMI, выход USB 3.1 Gen1 (USB3.0), аудиовыход
  • Автоматическое определение входного сигнала, до 4K 60
  • Захват несжатого видео и аудио в соответствии с UVC и UAC
  • Plug-and-Play, без драйверов и питания
  • Совместимость с Windows, Linux, macOS
  • Совместимость с OBS, ZOOM, Teams, Twitch, Vmix и т. д.

