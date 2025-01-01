images
не исп! AVMATRIX PVS0615U видеомикшер портативный 6CH SDI USB
AVMATRIX
Артикул: MTG-1495

AVMATRIX PVS0615U видеомикшер портативный 6CH SDI USB. 

Универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет комбинировать видео, микшировать аудио и записывать созданную программу. Благодаря встроенному 15,6-дюймовому ЖК-монитору, видеомикшер можно использовать на самых разных площадках при проведении мероприятий, семинаров и т.д. Устройство также позволяет легко транслировать выступления и презентации через порт USB3.0 компьютера.

Описание

Видеомикшер PVS0615U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.

Самый тонкий видеомикшер со встроенным 15,6-дюймовым экраном с разрешением FHD и прочным металлическим корпусом. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW, PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, отображать часы и настройки меню.

Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.

Доступна регулировка размера и положения окон в соответствии с задачей.

Микшировать многоканальный звук можно с помощью фейдеров на панели управления.

Доступно два типа управления переходом между источниками PVW и PGM: переход без эффектов (CUT) и переход с эффектами (АВТО, T-BAR). В автоматическом режиме поддерживаются эффекты перехода WIPE, MIX и FADE, регулировка скорости перехода позволит удовлетворить различные потребности.

Функция записи видео на SD-карту с разрешением до 1080p60 с возможностью приостановки и продолжения записи.

5 и 6 каналы поддерживают различные сигналы, такие как USB, HDMI, DVI и VGA, что позволит выполнить самые различные задачи. Подключите накопитель к USB-порту на боковой панели и управляйте воспроизведением видеоконтента с панели управления. Встроенный USB медиаплеер поддерживает файлы видео и фото.

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Низкопрофильный корпус оснащен различными интерфейсами для удовлетворения различных требований. 4×SDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы, 2xSDI и 2×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xHDMI многооконный выход. Формат на входе определяется автоматически, а формат на выходе PGM можно выбрать.

  • Портативный дизайн "все в одном" с 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD для многоэкранного просмотра
  • 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB
  • 3×SDI PGM выхода (1×AUX), 2×HDMI PGM и 1×HDMI multiview выходы
  • Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата
  • T-Bar/ AUTO/ CUT переходы и MIX/ FADE/ WIPE эффекты
  • Luma Key/ Chroma Key длявиртуальной студии
  • Запись PGM сигнала на карту SD, до 1080p60
  • Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы
  • Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC

