Артикул: MTG-1863

AVMATRIX FE1121-12G SDI волоконно-оптический удлинитель 10км.

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 4K60 со звуком и метаданными. Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 10 км.