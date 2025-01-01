images
AVMATRIX FE1121-12G SDI волоконно-оптический удлинитель 10км
AVMATRIX FE1121-12G SDI волоконно-оптический удлинитель 10км

AVMATRIX FE1121-12G SDI волоконно-оптический удлинитель 10км

AVMATRIX
Артикул: MTG-1863

AVMATRIX FE1121-12G SDI волоконно-оптический удлинитель 10км.

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 4K60 со звуком и метаданными. Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 10 км.

Описание

Характеристики:

  • 12G / 6G / 3G-SDI вход и проходной выход на передатчике
  • Два выхода 12G-SDI на приемнике
  • Поддерживает полосу пропускания до 12G
  • Вход SDI с автоматическим опознаванием SD, HD, 3G, 6G, 12G-SDI
  • Дальность передачи 10 км
  • Оптоволоконный передатчик и приемник SFP/ LC
  • Компенсация потерь восстановление сигнала SDI
  • USB порт - источник питания.


