AVMATRIX BDM310-4KS видеомонитор. 

Описание

Новейшая модель последнего поколения мониторов линейки AVMATRIX BDM, наделенная функциями и оснащением для серьезного фотографа, видеооператора или оператора кинематографии. Совместимый с множеством входов и оснащенный входами HDMI 2.0, SDI 3G и HDMI 1.4 (среди прочих) для мониторинга качества вещания, он также поддерживает HDR, LUT и режим Quad-Split-view, когда вам нужно одновременно просматривать 4 входных сигнала в динамическом рабочем процессе.

Характеристики: