AVMATRIX BDM310-4KS видеомонитор.
31.5-дюймовый студийный монитор 4K HDMI 2.0 монитор. Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, контрастность 1300:1, угол обзора 178°/178°.
Новейшая модель последнего поколения мониторов линейки AVMATRIX BDM, наделенная функциями и оснащением для серьезного фотографа, видеооператора или оператора кинематографии. Совместимый с множеством входов и оснащенный входами HDMI 2.0, SDI 3G и HDMI 1.4 (среди прочих) для мониторинга качества вещания, он также поддерживает HDR, LUT и режим Quad-Split-view, когда вам нужно одновременно просматривать 4 входных сигнала в динамическом рабочем процессе.
