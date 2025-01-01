images
AVMATRIX BDM310-4KS видеомонитор

AVMATRIX BDM310-4KS видеомонитор

AVMATRIX
Артикул: MTG-1718

AVMATRIX BDM310-4KS видеомонитор. 

31.5-дюймовый студийный монитор 4K HDMI 2.0  монитор. Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, контрастность 1300:1, угол обзора 178°/178°. 

Описание

Новейшая модель последнего поколения мониторов линейки AVMATRIX BDM, наделенная функциями и оснащением для серьезного фотографа, видеооператора или оператора кинематографии. Совместимый с множеством входов и оснащенный входами HDMI 2.0, SDI 3G и HDMI 1.4 (среди прочих) для мониторинга качества вещания, он также поддерживает HDR, LUT и режим Quad-Split-view, когда вам нужно одновременно просматривать 4 входных сигнала в динамическом рабочем процессе.

Характеристики:

  • Диагональ экрана 31.5" (10 Бит)
  • Соотношение сторон 16:9
  • Коэффициент яркости 1300:1
  • Разрешение 3840 x 2160
  • Угол обзора 178° / 178°
  • Входы видео 3G-SDI, Беспроводной передатчик, HDMI, DVI, VGA, Audio, Tally, USB, 3G-SDI
  • Выходы видео 3G-SDI
  • Выходы аудио Динамик, разъем наушников (3.5 мм)
  • Аккумулятор V-Mount / Anton Bauer Plate
  • Ток 4.2A
  • Потребляемая мощность <= 18Вт
  • Диапазон напряжений 12-24V
  • Рабочая температура -10°C~50°C
  • Температура хранения -20°C~60°C
  • Размеры 718 (Ш) x 438 (В) x 38 (Г) - mm
  • Вес 13.3 кг.

