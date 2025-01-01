Proaim Flycam Mini стедикам

Описание

Универсальная быстросъемная площадка поставляется в комплекте с этой системой стабилизации. Система стабилизации Nano совместима со следующими моделями камер: Sony : CX6EK, DCR-PC330, HDR-SR12, DCR-SR42, DCR-DVD605, Hi 8- DCR-TVR330, HDR-XR100 Canon: HG10, HV20, HV30 JVC : GZ-HD7 Panasonic: VDR-M50, VDR-M75, VDR-D100 Samsung: SC-D353 Характеристики: • стедикамизготовлен из алюминия с черным покрытием • ручной стедикам Nano специально создан для DSLR фотоаппаратов и небольших видеокамер • регуляторы площадки для крепления камеры на стедикаме выполнены из прочного, износостойкого пластика • удобная прорезиненная рукоятка ручного стедикама Nano позволяет качественно балансировать фотоаппарат и небольшую камеру • в комплекте со стедикамом идут никилиевые диски-противовесы • диаметр диска – 48 мм • толщина диска – 4 мм • винт для крепления дисков – 1/4 дюйма • вес стабилизатора для камер – 1 кг • вес диска – 54 г • длина стедикама для фотоаппаратов Nano – 28 см • максимальная длина – 35 см • размеры верхней площадки (ДхШ), см – 13х8 • диаметр опоры, мм – 16,25 • подшипники шарнира изготовлены из нержавеющей стали

(FLCMNANOQR)