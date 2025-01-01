Proaim Flycam Junior FLCJR портативный стедикам

Описание

Характеристики:

крепление камеры к площадке при помощи винта 1/4"

телескопическая конструкция стержня для идеальной балансировки

удобная ручка для комфортной работы

материал изготовления – алюминий с черным порошковым покрытием

материал изготовления противовесов – нержавеющая сталь с порошковым покрытием

диаметр противовеса, мм – 65

толщина противовеса, мм – 4,5

винт для крепления противовесов – 1/4"

вес одного противовеса, г – 95

диаметр стержня, мм – 23

цвет стедикама – черный с противобликовым покрытием

Площадка для камеры оборудована отверстиями для крепежей 1/4", что дает возможность устанавливать на нее различные модели камер. Положение площадки можно регулировать по горизонтали и по вертикали и фиксировать при помощи винта. Вращение камеры вокруг своей оси осуществляется за счет подшипников.

В комплекте с этим стедикамом поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из металла, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей.