Proaim Flycam HD-Nano стедикам

Описание

Стедикам оборудован телескопической стойкой из высокопрочного металла и универсальной быстросъемной площадкой. Телескопическая конструкция стойки позволяет регулировать ее высоту. За счет карданного подшипника обеспечивается вращение камеры на 360 град. На нижней площадке имеются дополнительные отверстия для установки аксессуаров. В комплекте поставляются 10 противовесов и балансировочная платформа.

Стедикам оборудован удобной рукояткой с мягким противоскользящим покрытием. Ножки оснащены резиновыми наконечниками для большей устойчивости на поверхности.

Быстросъемная площадка

Универсальная быстросъемная площадка стедикама позволяет быстро закрепить на ней камеру, при этом не сбив настроек остального оборудования. Площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что позволяет установить на нее практически любую модель камеры. Положение площадки регулируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Снять камеру также просто и быстро, что очень удобно в тех случаях, когда нужно заменить объектив.

Рукоятка стедикама

Рукоятка стедикама с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает максимально комфортную съемку. Ее положение регулируется (вверх, вниз или из стороны в сторону) и прочно фиксируется в нужной позиции.

Балансировка камеры

В комплекте с данной моделью стедикама поставляется набор противовесов, которые обеспечивают максимально точную балансировку камеры, установленной на стедикам. Количество противовесов можно менять по желанию оператора.

Характеристики:

максимально допустимый вес камеры, кг – 2,5

максимальная длина телескопической стойки, см – 50

минимальная длина телескопической стойки, см – 30

быстросъемная площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4"

нижняя площадка оборудована отверстиями для винтов 1/4", что позволяет при необходимости установить на нее монитор

вес, кг – 2,0

Телескопическая стойка

Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного и очень легкого алюминия. Длина стойки регулируется от 30 см до 50 см и фиксируется, что также дает оператору возможность наиболее точно сбалансировать камеру. Вертикальная балансировка камеры достигается путем изменения количества противовесов на балансировочной платформе или регулировки высоты телескопической стойки.

материал – сплав на основе магния

цвет – черный, матовый

размер, мм – 135х72х20

вес, г – 135

максимально возможная нагрузка, кг – 5 Характеристики площадки: Фиксатор для установки стедикама на столе Незаменим во время балансировки камеры. Позволяет прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу. Также устройство удобно для временной установки стедикама во время перерывов между съемками.

Кейс для транспортировки

Стедикам поставляется в удобном кейсе для транспортировки. Кейс оснащен ручками, внутри имеется мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает лучшую сохранность во время переездов.

(FLCMDNHDQT)