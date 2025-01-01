images
Proaim Flycam Flyboy-III портативный стедикам белого цвета

Proaim Flycam Flyboy-III портативный стедикам белого цвета

Proaim
Артикул: NVF-1498

Proaim Flycam Flyboy-III – легкое портативное устройство, которое удобно держать в руках во время продолжительной работы. Отлично подходит для съемок торжественных и корпоративных мероприятий. Конструкция стедикама помогает равномерно распределить нагрузку всего оборудования по корпусу оператора, что предотвращает появление физической усталости во время длительной работы.

Описание

Стедикам совместим с широким рядом современных моделей DSLR камер. Имеет высокопрочную усовершенствованную конструкцию. Установка занимает считанные минуты. Положение ручек регулируется и фиксируется.

Основной функцией стедикама является прочная фиксация камеры для предотвращения появления вибрации и тряски в кадре, подходит как для статичной, так и для динамичной съемки. Стедикам оборудован системой балансировки, которая состоит из противовесов и балансировочной платформы. 

Подшипники из нержавеющей стали обеспечивают плавное вращение стержня стедикама. Позволяют регулировать высоту положения площадки для камеры. Боковая скобка позволяет изменить положение рукоятки (вверх, вниз)

Быстросъемная площадка двигается назад и вперед, а также из стороны в сторону, что облегчает горизонтальную балансировку камеры. Вертикальная балансировка производится путем изменения количества противовесов, устанавливаемых на платформу. Правильная балансировка камеры позволяет получить плавную работу камеры и устранить вибрацию во время съемок.    
 
В комплекте с этим стедикамом поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. 
Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из металла, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей. 

Характеристики:

  • вес стедикама, г – 730
  • вес стедикама с противовесами, г – 1,225
  • максимальная нагрузка, г – 800

Для транспортировки используется кейс, внутри которого находится мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оборудован удобными ручками.

Комплектация


