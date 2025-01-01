Proaim Flycam Flyboy-III портативный стедикам черного цвета

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Flycam Flyboy-III – легкое портативное устройство, которое удобно держать в руках во время продолжительной работы. Отлично подходит для съемок торжественных и корпоративных мероприятий. Конструкция стедикама помогает равномерно распределить нагрузку всего оборудования по корпусу оператора, что предотвращает появление физической усталости во время длительной работы.
Стедикам совместим с широким рядом современных моделей DSLR камер. Имеет высокопрочную усовершенствованную конструкцию. Установка занимает считанные минуты. Положение ручек регулируется и фиксируется.
Основной функцией стедикама является прочная фиксация камеры для предотвращения появления вибрации и тряски в кадре, подходит как для статичной, так и для динамичной съемки. Стедикам оборудован системой балансировки, которая состоит из противовесов и балансировочной платформы.
Подшипники из нержавеющей стали обеспечивают плавное вращение стержня стедикама. Позволяют регулировать высоту положения площадки для камеры. Боковая скобка позволяет изменить положение рукоятки (вверх, вниз)
Характеристики:
Для транспортировки используется кейс, внутри которого находится мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оборудован удобными ручками.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen