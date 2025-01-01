Proaim Flycam Flyboy-II портативный стедикам белого цвета

Описание

Стедикам совместим с широким рядом современных моделей DSLR-камер. Имеет высокопрочную усовершенствованную конструкцию. Установка занимает считанные минуты. Положение ручек регулируется и фиксируется.

Основной функцией стедикама является прочная фиксация камеры для предотвращения появления вибрации и тряски в кадре, подходит как для статичной, так и для динамичной съемки. Стедикам оборудован системой балансировки, которая состоит из противовесов и балансировочной платформы.

Подшипники из нержавеющей стали обеспечивают плавное вращение стержня стедикама. Позволяют регулировать высоту положения площадки для камеры. Боковая скобка позволяет изменить положение рукоятки (вверх, вниз)

Быстросъемная площадка двигается назад и вперед, а также из стороны в сторону, что облегчает горизонтальную балансировку камеры. Вертикальная балансировка производится путем изменения количества противовесов, устанавливаемых на платформу. Правильная балансировка камеры позволяет получить плавную работу камеры и устранить вибрацию во время съемок.

В комплекте с этим стедикамом поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам.

Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из металла, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей.

Максимальная нагрузка, г – 3000

Для транспортировки используется кейс, внутри которого находится мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оборудован удобными ручками.