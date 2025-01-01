images
Proaim Flycam Flyboy-II портативный стедикам черного цвета

Proaim Flycam Flyboy-II портативный стедикам черного цвета

Proaim
Артикул: NVF-1755

Proaim Flycam Flyboy-II – легкое портативное устройство, которое удобно держать в руках во время продолжительной работы. Отлично подходит для съемок торжественных и корпоративных мероприятий. Конструкция стедикама помогает равномерно распределить нагрузку всего оборудования по корпусу оператора, что предотвращает появление физической усталости во время длительной работы.

Описание

Стедикам совместим с широким рядом современных моделей DSLR камер. Имеет высокопрочную усовершенствованную конструкцию. Установка занимает считанные минуты. Положение ручек регулируется и фиксируется.

Основной функцией стедикама является прочная фиксация камеры для предотвращения появления вибрации и тряски в кадре, подходит как для статичной, так и для динамичной съемки. Стедикам оборудован системой балансировки, которая состоит из противовесов и балансировочной платформы. 

Подшипники из нержавеющей стали обеспечивают плавное вращение стержня стедикама. Позволяют регулировать высоту положения площадки для камеры. Боковая скобка позволяет изменить положение рукоятки (вверх, вниз)

Быстросъемная площадка двигается назад и вперед, а также из стороны в сторону, что облегчает горизонтальную балансировку камеры. Вертикальная балансировка производится путем изменения количества противовесов, устанавливаемых на платформу. Правильная балансировка камеры позволяет получить плавную работу камеры и устранить вибрацию во время съемок.    
 
В комплекте с этим стедикамом поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. 
Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из металла, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей. 

Максимальная нагрузка, г – 3000

Для транспортировки используется кейс, внутри которого находится мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оборудован удобными ручками.

Комплектация

  • Стедикам Flycam Flyboy II.
  • Быстросъемная площадка.

   


Полезные ссылки:

(FB2B)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера