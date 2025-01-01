images
Proaim Flycam C5 стедикам

Proaim Flycam C5 стедикам

Proaim
Артикул: NVF-1496

Proaim Flycam C5 – легковесный стедикам с универсальной быстросъемной площадкой, оборудованной отверстиями для винтов 1/2" и 3/8", что позволяет устанавливать на нее почти все камеры весом до 6 кг. Камера двигается на площадке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Балансировочная платформа стедикама двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе.

Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного металла. Максимальная высота – 76 см.

Система оснащена карданными подшипниками. Это позволяет вращать камеру на 360 градусов.

Для удобства хранения и транспортировки стедикам упакован в специальный кейс с ручками. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность во время переездов.

(FLCMC5)

(FLCMC5)

