Proaim Flycam C5 стедикам

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Flycam C5 – легковесный стедикам с универсальной быстросъемной площадкой, оборудованной отверстиями для винтов 1/2" и 3/8", что позволяет устанавливать на нее почти все камеры весом до 6 кг. Камера двигается на площадке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Балансировочная платформа стедикама двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе.
Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного металла. Максимальная высота – 76 см.
Система оснащена карданными подшипниками. Это позволяет вращать камеру на 360 градусов.
Для удобства хранения и транспортировки стедикам упакован в специальный кейс с ручками. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность во время переездов.
(FLCMC5)
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen