Proaim Flycam C5 стедикам

Балансировочная платформа стедикама двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе.

Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного металла. Максимальная высота – 76 см.

Система оснащена карданными подшипниками. Это позволяет вращать камеру на 360 градусов.

Для удобства хранения и транспортировки стедикам упакован в специальный кейс с ручками. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность во время переездов.