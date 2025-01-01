images
Proaim Arm Brace Support For Flycam Nano, 3000, 5000

Proaim
Артикул: FTR-1500

Proaim Arm – упор для руки, прочное и надежное устройство, которое может использоваться с тяжелыми камерами. С его помощью можно снять напряжение с запястья и равномерно перенести тяжесть камеры на плечи.

 

Описание

Размер упора регулируется ремням. С одной стороны устройства находится соединитель с ручкой стабилизатора.

Упор Proaim Arm Brace Support For Flycam Nano, 3000, 5000 помогает решить проблему возникновения физической усталости во время продолжительной съемки, позволяя оператору сконцентрироваться на работе, что влияет и на качество конечного результата.

(FLCMAB)

Комплектация

Полезные ссылки:

Видео

