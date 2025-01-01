Proaim Flycam 6000 FLCMMFM система стабилизации

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Flycam 6000 FLCMMFM – устройство, необходимое для возможности плавной съемки. Составляющие комплекта помогают равномерно распределить вес системы стабилизации и установленного на нее оборудования по всему телу оператора, сняв, таким образом, нагрузку с рук и предоставив возможность работать дольше. Стедикам рекомендуется использовать с камерам весом от 1,5 до 8 кг.
Устройства очень легкие. Незаменимы при динамичной съемке, даже после непродолжительной ходьбы с камерой в руках человека появляется естественная физическая усталость, что негативно сказывается на всем процессе. Рука и жилет помогают полностью искоренить эту проблему.
Рука используется с целью поддержки камеры и стойки, на которой она зафиксирована. Состоит из двух секций, соединенных между собой, устройства присоединения к жилету и шарнирного соединителя. Каждая секция руки представляет собой полую конструкцию в форме параллелограмма с пружинами высокого растяжения внутри. С легкостью устанавливается и фиксируется в нужном положении.
Винт для фиксации пружины помогает зафиксировать пружину в нужном положении зависимо от массы камеры. Винт для быстрого отсоединения помогает быстро и легко отсоединить руку от жилета.
Жилет оператора – эргономичная конструкция, которая отлично зарекомендовала себя за все предыдущие годы. Боковая пластина, плечевые ремни и ремни на бедрах оснащены дополнительной подкладкой, что помогает с легкостью подогнать устройство к любому телосложению. Вес камеры и системы стабилизации равномерно распределяется и идет не на спину и талию, а на бедра. Сборка жилета очень проста и не требует дополнительных инструментов. Внутренняя подкладка и ремни изготовлены из высококачественных материалов, которые отлично пропускают воздух, что делает съемку еще более комфортной.
Характеристики системы стабилизации Flycam-6000:
Система стабилизации Flycam-6000.
Рука Magic-FM Arm.
Жилет оператора PV-7900 Vest.
Кейс для транспортировки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen