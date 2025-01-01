Proaim Flycam 180 FLCM180 стедикам

Москва
Стедикам Proaim Flycam 180 FLCM180 позволяет вести динамичную съемку, избегая неустойчивости или тряски камеры. Идеально подходит для работы с DSLR-камерами весом до 5 кг. Преимуществом этой модели является наличие удобных рукояток с мягким противоскользящим покрытием. Рукоятки оснащены подшипниками, что дает возможность регулировки их положение.
Быстросъемная площадка оснащена отверстиями для винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей современных видеокамер. Положение камеры на площадке с легкостью регулируется по вертикали и по горизонтали и прочно фиксируется. Положение нижней площадки также регулируется назад, вперед и из стороны в сторону. Балансировка камеры по вертикали достигается путем изменения количества установленных на платформу противовесов. Подшипники дают возможность вращать камеру вокруг оси.
Стедикам оснащен удобными рукоятками с мягким противоскользящим покрытием, положение можно регулировать, устанавливая их выше, ниже, правее или левее по желанию оператора.
В комплекте с данным стедикамом поставляется набор противовесов, которые обеспечивают максимально точную балансировку камеры, установленной на стедикам. Количество противовесов можно менять по желанию оператора.
Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного и очень легкого алюминия. Отличается прочностью и надежностью конструкции. Длина стойки регулируется от 54 см до 80 см и фиксируется, что также дает оператору возможность наиболее точно сбалансировать камеру.
Для удобства хранения и транспортировки стедикам поставляется в удобном кейсе с ручками. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность во время переездов.
Технические характеристики:
