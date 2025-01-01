Proaim Flycam 180 FLCM180 стедикам

Описание

Быстросъемная площадка оснащена отверстиями для винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей современных видеокамер. Положение камеры на площадке с легкостью регулируется по вертикали и по горизонтали и прочно фиксируется. Положение нижней площадки также регулируется назад, вперед и из стороны в сторону. Балансировка камеры по вертикали достигается путем изменения количества установленных на платформу противовесов. Подшипники дают возможность вращать камеру вокруг оси.

Стедикам оснащен удобными рукоятками с мягким противоскользящим покрытием, положение можно регулировать, устанавливая их выше, ниже, правее или левее по желанию оператора.

В комплекте с данным стедикамом поставляется набор противовесов, которые обеспечивают максимально точную балансировку камеры, установленной на стедикам. Количество противовесов можно менять по желанию оператора.

Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного и очень легкого алюминия. Отличается прочностью и надежностью конструкции. Длина стойки регулируется от 54 см до 80 см и фиксируется, что также дает оператору возможность наиболее точно сбалансировать камеру.

Для удобства хранения и транспортировки стедикам поставляется в удобном кейсе с ручками. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность во время переездов.

Технические характеристики: