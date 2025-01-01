Proaim Comfort Arm + Vest + Flycam 5000 система стабилизации изображения

Москва
Proaim Comfort Arm + Vest + Flycam 5000 – легкая, переносная, профессиональная система стабилизации для использования с камерами весом 2,3-3,2 кг. Положение руки настраивается под съемку с нижнего и верхнего ракурса. Идеально подходит для динамичной съемки в замкнутом и тесном пространстве. Именно это дает ей явное преимущество над тележкой или штативом.
Система предотвращает появление физической усталости во время съемки, благодаря тому, что равномерно распределяет вес устройства по всему телу оператора. С ней можно не опасаться за неустойчивость камеры или дрожание в кадре даже во время самой динамичной съемки.
Система стабилизации Flycam 5000 оборудована телескопической стойкой, благодаря чему ее длина регулируется. Легкая и удобная в сборке, не требует дополнительных инструментов.
В комплект также входят: рука для стедикама, которая выдерживает до 8 кг веса, жилет оператора, который можно отрегулировать под себя, стедикам F5000 с быстросъемной площадкой, сумка-кейс для транспортировки и хранения системы.
