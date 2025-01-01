Proaim Comfort Arm + Vest + Flycam 5000 система стабилизации изображения

Описание

Система предотвращает появление физической усталости во время съемки, благодаря тому, что равномерно распределяет вес устройства по всему телу оператора. С ней можно не опасаться за неустойчивость камеры или дрожание в кадре даже во время самой динамичной съемки.

Система стабилизации Flycam 5000 оборудована телескопической стойкой, благодаря чему ее длина регулируется. Легкая и удобная в сборке, не требует дополнительных инструментов.

В комплект также входят: рука для стедикама, которая выдерживает до 8 кг веса, жилет оператора, который можно отрегулировать под себя, стедикам F5000 с быстросъемной площадкой, сумка-кейс для транспортировки и хранения системы.

(FLCMCMFTKIT)