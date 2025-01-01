images
Proaim Comfort Arm + Vest + Flycam 5000 система стабилизации изображения

Proaim Comfort Arm + Vest + Flycam 5000 система стабилизации изображения

Proaim
Артикул: NVF-1111

Proaim Comfort Arm + Vest + Flycam 5000 – легкая, переносная, профессиональная система стабилизации для использования с камерами весом 2,3-3,2 кг. Положение руки настраивается под съемку с нижнего и верхнего ракурса. Идеально подходит для динамичной съемки в замкнутом и тесном пространстве. Именно это дает ей явное преимущество над тележкой или штативом.

Описание

Система предотвращает появление физической усталости во время съемки, благодаря тому, что равномерно распределяет вес устройства по всему телу оператора. С ней можно не опасаться за неустойчивость камеры или дрожание в кадре даже во время самой динамичной съемки. 

Система стабилизации Flycam 5000 оборудована телескопической стойкой, благодаря чему ее длина регулируется. Легкая и удобная в сборке, не требует дополнительных инструментов.

В комплект также входят: рука для стедикама, которая выдерживает до 8 кг веса, жилет оператора, который можно отрегулировать под себя, стедикам F5000 с быстросъемной площадкой, сумка-кейс для транспортировки и хранения системы.

(FLCMCMFTKIT)

Комплектация

  • Рука для стедикама.
  • Жилет оператора.
  • Стедикам F5000 с быстросъемной площадкой.
  • Сумка-кейс для транспортировки и хранения системы.

 

    Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера