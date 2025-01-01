Proaim Carbon Fiber CF5 Flycam Stabilizer стедикам

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Carbon Fiber CF5 Flycam Stabilizer – легковесная система стабилизации из углеродного волокна. Стабилизаторы позволяют оператору свободно двигаться во время съемки, не опасаясь за неустойчивость камеры и смазанность или дрожание кадра.
Не требует дополнительного оборудования, как тележка или штатив.
Быстросъемная площадка оборудована отверстиями для винтов 1/2 и 3/8, что позволяет устанавливать на нее почти все камеры. Камера двигается на площадке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Оснащен замком быстрого присоединения/отсоединения со стандартными винтами 1/4 и 3/8. Балансировка камеры осуществляется с помощью стабилизирующей системы, к которой прилагаются грузики, основной функцией которых является балансировка камеры. Оператор может по желанию добавлять или снимать грузики с балансировочной платформы.
Балансировочная платформа стабилизатора двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков-противовесов на платформе.
Телескопические стойки, выполненные из углеродного волокна, что делает их намного легче и прочнее, чем алюминиевые стойки. Минимальная высота – 51 см, максимальная высота – 66,5 см.
Стабилизатор упакован в специальный кейс, в котором его можно с удобством хранить и транспортировать при необходимости.
Характеристики:
(FLCM-CF-5)
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen