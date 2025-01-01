Proaim Carbon Fiber CF5 Flycam Stabilizer стедикам

Описание

Быстросъемная площадка оборудована отверстиями для винтов 1/2 и 3/8, что позволяет устанавливать на нее почти все камеры. Камера двигается на площадке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Оснащен замком быстрого присоединения/отсоединения со стандартными винтами 1/4 и 3/8. Балансировка камеры осуществляется с помощью стабилизирующей системы, к которой прилагаются грузики, основной функцией которых является балансировка камеры. Оператор может по желанию добавлять или снимать грузики с балансировочной платформы.

Балансировочная платформа стабилизатора двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков-противовесов на платформе.

Телескопические стойки, выполненные из углеродного волокна, что делает их намного легче и прочнее, чем алюминиевые стойки. Минимальная высота – 51 см, максимальная высота – 66,5 см.

Стабилизатор упакован в специальный кейс, в котором его можно с удобством хранить и транспортировать при необходимости.

Характеристики:

размер верхней быстросъемной площадки – 7"x4,9"х0,75"

размер средней быстросъемной площадки – 4,5"x4"

размер нижней быстросъемной площадки – 4,5"x4,5"

размер балансировочной платформы – 4"x10"

16 дисков-противовесов

4 держателя дисков масса диска – 78,5 г

отверстия для крепежных винтов на монтажной площадке – 1/4" и 3/8"

максимальная высота стойки – 30"

масса стабилизатора: 3,6 кг

(FLCM-CF-5)