Proaim Camtree Wonder-7 WNDR7 стедикам

Описание

Усовершенствованная конструкция стедикама Camtree Wonder 7 (WNDR-7) дает оператору возможность воплотить все творческие задумки в реальность. Установка стедикама занимает всего несколько минут и не требует каких-либо дополнительных инструментов. В собранном виде устройство занимает очень мало места, что очень удобно во время переездов с места на место, а специальный кейс, который поставляется в комплекте со стедикамом, делает транспортировку наиболее безопасной.

Стедикам Wonder-7 изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава.

Технические характеристики: