images
Proaim Camtree Wonder-7 WNDR7 стедикам

Proaim Camtree Wonder-7 WNDR7 стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0180

Стедикам Camtree Wonder 7 (WNDR-7) – компактный и легкий, простой в использовании, обеспечивает плавную съемку без тряски в кадре. Совместим с DSLR и HD-камерами весом не более 2 кг. Подойдет для работы как новичкам, так и профессионалам. 

Описание

Усовершенствованная конструкция стедикама Camtree Wonder 7 (WNDR-7) дает оператору возможность воплотить все творческие задумки в реальность. Установка стедикама занимает всего несколько минут и не требует каких-либо дополнительных инструментов. В собранном виде устройство занимает очень мало места, что очень удобно во время переездов с места на место, а специальный кейс, который поставляется в комплекте со стедикамом, делает транспортировку наиболее безопасной. 

Стедикам Wonder-7 изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава.

Технические характеристики:

  • размер в разобранном виде, см – 27x50
  • размер в сложенном виде, см – 27x17
  • вес (без учета противовесов), г – 900
  • максимально допустимая масса камеры, кг – 2

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера