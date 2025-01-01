Proaim Camtree Wonder-7 WNDR7 стедикам

Москва
Стедикам Camtree Wonder 7 (WNDR-7) – компактный и легкий, простой в использовании, обеспечивает плавную съемку без тряски в кадре. Совместим с DSLR и HD-камерами весом не более 2 кг. Подойдет для работы как новичкам, так и профессионалам.
Усовершенствованная конструкция стедикама Camtree Wonder 7 (WNDR-7) дает оператору возможность воплотить все творческие задумки в реальность. Установка стедикама занимает всего несколько минут и не требует каких-либо дополнительных инструментов. В собранном виде устройство занимает очень мало места, что очень удобно во время переездов с места на место, а специальный кейс, который поставляется в комплекте со стедикамом, делает транспортировку наиболее безопасной.
Стедикам Wonder-7 изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава.
Технические характеристики:
