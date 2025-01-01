Proaim Came Arm Vest CAV аксессуар для видеосъемки

Артикул: NVF-2657

Proaim Came Arm Vest CAV – специальное приспособление для максимально удобного проведения видеосъемки. Аксессуары имеют быструю настройку и предназначены для работы с камерами максимальной нагрузкой 5 кг. Для хранения и транспортировки складывается в удобный и компактный рюкзак.