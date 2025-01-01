images
Proaim Came 8000 C8000 электронный стедикам

Proaim Came 8000 C8000 – трехосевой электронный стабилизатор, который полностью готов к работе. Рассчитан на работу с тяжелыми и габаритными камерами (RED, BMCC, Canon C100/300, 5D3 и пр.). Провода устройства размещаются внутри трубок, а управлять движением камеры возможно с помощью джойстика на стабилизаторе, который имеет несколько режимов.

Комплектация

  • Стедикам Came 8000.
  • Кейс для хранения и транспортировки.
  • Стойка.
  • Аккумулятор и зарядное устройство.

 

