Proaim Came 7800 C7800 электронный стедикам

Proaim
Артикул: NVF-2655

Proaim Came 7800 C7800 – трехосевой электронный стабилизатор, который полностью готов к работе. Модель предназначена для зеркальных фотокамер и небольших видеокамер весом до 3 кг. Провода устройства размещаются внутри трубок, а управлять движением камеры возможно с помощью джойстика на стабилизаторе, который имеет несколько режимов.

  • Стедикам Came 7800.
  • Кейс для хранения и транспортировки.
  • Стойка.
  • Аккумулятор и зарядное устройство.

