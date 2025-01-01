Proaim Came 7800 C7800 электронный стедикам

Артикул: NVF-2655

Proaim Came 7800 C7800 – трехосевой электронный стабилизатор, который полностью готов к работе. Модель предназначена для зеркальных фотокамер и небольших видеокамер весом до 3 кг. Провода устройства размещаются внутри трубок, а управлять движением камеры возможно с помощью джойстика на стабилизаторе, который имеет несколько режимов.