images
Flycam Steadycam 5000 стедикам

Flycam Steadycam 5000 стедикам

Filmcity
Артикул: NVF-1110

Flycam Steadycam 5000 – система стабилизации изображения. Очень легкая, изготовлена из алюминия. Предназначена для компактных видеокамер весом от 1,6 до 5,6 кг. Совместима с широким рядом моделей видеокамер. Предотвращает нежелательную тряску в кадре во время съемки в движении.

Может использоваться как монопод.

Описание

Система стабилизации Flycam позволяет оператору свободно двигаться по съемной площадке, не опасаясь за устойчивость камеры и дрожание или смазанность кадра. Неоспоримое преимущество таких систем перед тележками и штативами заключается в том, что их сборка и установка намного проще и быстрее.

Телескопическая стойка оснащена противовесами для более точной балансировки камеры, предусмотрены специальные отверстия для крепления небольшого LCD-монитора. Вес системы без противовесов составляет 2,16 кг.

Совместима со следующими моделями камер

Canon : XL1E XL1, XL2E XL2, XM1 GL1, XM2 GL2 , 5d Mark II, EOS7D,1000D,40D,50D,450D,60D,1100D,30D,20D,350D,450D,Rebel XSI,XT,T2I,500D,550D,Rebel 500D,XM2,XM1

Sony : A700,A100,A290,vx2100.DCR VX1000E VX1000, DCR VX2000E VX2000, DCR VX2100E VX2100, DSR 200P, DSR PD150P PDP150, DSR PD170P PDP170, DSR-PDX10P, HDR FX1 FX1E, HVR A1E, HVR A1P

Nikon :D70,D90,D40,D60,D40X,D3,D3X,D3S,D5000,D3100,D3000,D80,D60,D700,D300,D3S

Panasonic : AG DVX100AE DVX100, AG DVX102BE DVX102 , AG-HVX200E HVX202EN , NV-MD10000 , NV-MD9000E.

 

Характеристики:

  • телескопическая стойка с карданными подшипниками
  • размер верхней быстросъемной площадки – 7”x4,9”x0,75”
  • размер средней быстросъемной площадки – 4,5”x4”
  • размер нижней быстросъемной площадки – 4,5”x4,5”
  • размер балансировочной платформы – 4”x10”
  • диски-противовесы – 16 шт. (средний вес каждого 78,5 г)
  • держатели противовесов – 4 шт.
  • отверстия для крепежных винтов на монтажной площадке – 1/4

Комплектация


(1126)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера