Flycam Steadycam 5000 стедикам

Описание

Система стабилизации Flycam позволяет оператору свободно двигаться по съемной площадке, не опасаясь за устойчивость камеры и дрожание или смазанность кадра. Неоспоримое преимущество таких систем перед тележками и штативами заключается в том, что их сборка и установка намного проще и быстрее.

Телескопическая стойка оснащена противовесами для более точной балансировки камеры, предусмотрены специальные отверстия для крепления небольшого LCD-монитора. Вес системы без противовесов составляет 2,16 кг.

Совместима со следующими моделями камер

Canon : XL1E XL1, XL2E XL2, XM1 GL1, XM2 GL2 , 5d Mark II, EOS7D,1000D,40D,50D,450D,60D,1100D,30D,20D,350D,450D,Rebel XSI,XT,T2I,500D,550D,Rebel 500D,XM2,XM1

Sony : A700,A100,A290,vx2100.DCR VX1000E VX1000, DCR VX2000E VX2000, DCR VX2100E VX2100, DSR 200P, DSR PD150P PDP150, DSR PD170P PDP170, DSR-PDX10P, HDR FX1 FX1E, HVR A1E, HVR A1P

Nikon :D70,D90,D40,D60,D40X,D3,D3X,D3S,D5000,D3100,D3000,D80,D60,D700,D300,D3S

Panasonic : AG DVX100AE DVX100, AG DVX102BE DVX102 , AG-HVX200E HVX202EN , NV-MD10000 , NV-MD9000E.

Характеристики: