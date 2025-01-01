Proaim Flycam CF стедикам

Временно нет в наличии

Proaim Flycam CF – компактный профессиональный стедикам. Используется для устранения тряски кадра при перемещении оператора с камерой в процессе видеосъемки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter