Proaim Flycam CF стедикам

Proaim Flycam CF стедикам

Proaim
Артикул: NVF-503

Proaim Flycam CF – компактный профессиональный стедикам. Используется для устранения тряски кадра при перемещении оператора с камерой в процессе видеосъемки.

Характеристики:

  • диаметр диска-противовеса, мм – 65
  • толщина диска, мм – 4,5
  • масса стабилизирующей системы, кг – 1,25
  • вес, г – 95
  • максимальная длина оборудования – 22"
  • размер монтажной площадки – 7"х4"
  • диаметр стойки, см – 20,9

(DSLRNANOCF)

