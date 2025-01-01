Proaim Carbon Fiber CF3 Flycam Stabilizer стедикам

Описание

Балансировочная платформа стедикама двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе.

Телескопические стойки выполнены из углеродного волокна, что делает их намного легче и прочнее, чем алюминиевые стойки. Минимальная высота стойки – 37,5 см, максимальная высота – 53 см.

Система оснащена карданными подшипниками. Это позволяет вращать камеру на 360 градусов.

Для удобства хранения и транспортировки стедикам упакован в специальный кейс.

Характеристики:

размер быстросъемной площадки – 6"х4,25"х0,75 "

размер средней площадки: 4,5”x4” 16 грузиков-противовесов и 4 держателя для них в комплекте

масса диска – 78,5 г

отверстия для крепежных винтов на монтажной площадке – 1/4 и 3/8

вес стабилизатора – 2,8 кг

(FLCMCF3)