Proaim Carbon Fiber CF3 Flycam Stabilizer стедикам

Proaim
Артикул: FTR-1502

Proaim Carbon Fiber CF3 Flycam Stabilizer – легковесный стедикам с универсальной быстросъемной площадкой, оборудованной отверстиями для винтов 1/2" и 3/8", что позволяет устанавливать на нее почти все камеры. Камера двигается на площадке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Описание

Балансировочная платформа стедикама двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе.

Телескопические стойки выполнены из углеродного волокна, что делает их намного легче и прочнее, чем алюминиевые стойки. Минимальная высота стойки – 37,5 см, максимальная высота – 53 см.

Система оснащена карданными подшипниками. Это позволяет вращать камеру на 360 градусов.

Для удобства хранения и транспортировки стедикам упакован в специальный кейс.

Характеристики:

  • размер быстросъемной площадки – 6"х4,25"х0,75 "
  • размер средней площадки: 4,5”x4” 16 грузиков-противовесов и 4 держателя для них в комплекте
  • масса диска – 78,5 г
  • отверстия для крепежных винтов на монтажной площадке – 1/4 и 3/8
  • вес стабилизатора – 2,8 кг

(FLCMCF3)

