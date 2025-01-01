Proaim Carbon Fiber CF3 Flycam Stabilizer стедикам

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Proaim Carbon Fiber CF3 Flycam Stabilizer – легковесный стедикам с универсальной быстросъемной площадкой, оборудованной отверстиями для винтов 1/2" и 3/8", что позволяет устанавливать на нее почти все камеры. Камера двигается на площадке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Балансировочная платформа стедикама двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе.
Телескопические стойки выполнены из углеродного волокна, что делает их намного легче и прочнее, чем алюминиевые стойки. Минимальная высота стойки – 37,5 см, максимальная высота – 53 см.
Система оснащена карданными подшипниками. Это позволяет вращать камеру на 360 градусов.
Для удобства хранения и транспортировки стедикам упакован в специальный кейс.
(FLCMCF3)
