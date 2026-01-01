Москва
Малая Семеновская 3с6
AFI V5+KT-30 стабилизатор для смартфонов. Электронный стабилизатор со встроенной поворотной лампой подсветки (3 режима мощности). Удобное колесо зуммирования под указательный палец. До 12 часов работы от одного заряда. Предусмотрена возможность удлинить основную ручку управления буквально одним осевым поворотом фиксатора , чтобы сделать фото- и видео- селфи-съемку более удобной.
Поддержка основных режимов стабилизации : полное слежение, отслеживаемое панорамирование и блокировка.
Легкое интуитивное переключение между горизонтальной и вертикальной съемкой позволит Вам быстро переключаться для съемки stories в популярных соц.сетях, а также прекрасно подойдет для стриммеров.
Предусмотрена возможность удлинить основную ручку управления буквально одним осевым поворотом фиксатора , чтобы сделать фото- и видео- селфи-съемку более удобной.
Мини-штатив KT-30 в комплекте.
Возможность одновременной работы и зарядки смартфона через порт стабилизатора .
Есть гнездо для крепления доп. аксессуаров.
Удобное колесо зуммирования под указательный палец.
До 12 часов работы от одного заряда.
Face-tracking и слежение за объектами.
Поддержка режима Time-Lapse.
Адаптированное приложение на русском языке.
Также в комплекте жесткий кейс для безопасной переноски и хранения.
Характеристики:
