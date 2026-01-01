images
images
images
images
images
AFI V5+KT-30 стабилизатор для смартфонов
Артикул: MTG-1788

AFI V5+KT-30 стабилизатор для смартфонов. Электронный стабилизатор со встроенной поворотной лампой подсветки (3 режима мощности). Удобное колесо зуммирования под указательный палец. До 12 часов работы от одного заряда. Предусмотрена возможность удлинить основную ручку управления буквально одним осевым поворотом фиксатора , чтобы сделать фото- и видео- селфи-съемку более удобной. 

Описание

Поддержка основных режимов стабилизации : полное слежение, отслеживаемое панорамирование и блокировка.
Легкое интуитивное переключение между горизонтальной и вертикальной съемкой позволит Вам быстро переключаться для съемки stories в популярных соц.сетях, а также прекрасно подойдет для стриммеров. 
Предусмотрена возможность удлинить основную ручку управления буквально одним осевым поворотом фиксатора , чтобы сделать фото- и видео- селфи-съемку более удобной. 
Мини-штатив KT-30 в комплекте. 
Возможность одновременной работы и зарядки смартфона через порт стабилизатора .
Есть  гнездо для крепления доп. аксессуаров.
Удобное колесо зуммирования под указательный палец. 
До 12 часов работы от одного заряда. 
Face-tracking и слежение за объектами.
Поддержка режима Time-Lapse.
Адаптированное приложение на русском языке. 
Также в комплекте жесткий кейс для  безопасной переноски и хранения. 

Характеристики:

  • Масса стабилизатора 480 г
  • Рабочий диапазон оси наклона 320°
  • Рабочий диапазон оси крена 320°
  • Рабочий диапазон оси панорамирования 320°
  • Совместимые устройства Смартфоны до 6”, GoPro 3/4/5
  • Регулировка наклона -160° - +160°
  • Регулировка крена -30° - +30°
  • Регулировка панорамирования 320°
  • Допустимая нагрузка 200 г
  • Время зарядки 2,5 ч
  • Напряжение зарядки 5 В
  • Ток зарядки 2000 мА
  • Выходное напряжение 5 В
  • Выходной ток 2000 мА

Комплектация

  • Стабилизатор V5 – 1 шт.
  • USB-кабель (USB-Micro USB) – 1 шт.
  • Руководство пользователя на русском языке – 1 шт.
  • Мини-штатив KT-30
  • Жёсткий кейс для переноски

Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Как снять видео ночью качественно
Как снять видео ночью качественно
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
