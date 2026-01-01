AFI D3+D-31 стабилизатор для зеркальных фотокамер
Артикул: MTG-1787

AFI D3+D-31 стабилизатор для зеркальных фотокамер. Профессиональный трехосевой стабилизатор AFI D3 позволит Вам реализовывать самые смелые творческие планы при съемке видео. Мощные и точные моторы способны выдерживать нагрузку до 3,2 кг , что позволяет устанавливать  большинство зеркальных и беззеркальных камер с оптикой. Быстросъемная площадка , совместимая с базами Arca Swiss и Manfrotto придает устройству еще большую универсальность. Наличие встроенного мини-штатива позволит Вам за доли секунды переходить из активного режима съемки в  штативный , не используя дополнительных аксессуаров. 

Описание

2 комплекта аккумуляторов увеличенной ёмкости позволят Вам не отвлекаться от съемочного процесса на перезарядку. 
Физическое кольцо управления зумом (для электронных трансфокаторов) и фокусировкой. Кнопка быстрого доступа с функциям стабилизатора. 
Информативный LED-дисплей. 
Поддержка основных четырех режимов стабилизации (  полное слежение, отслеживаемое панорамирование, блокировка, POV ) и функции Time-lapse. 
Модульная конструкция стабилизатора предусматривает возможность установки дополнительных аксессуаров.   
В комплекте жесткий кейс для безопасной транспортировки и хранения.  
Система Follow Focus также в комплекте .

Характеристики:

  • Время работы - 6 - 12 часов
  • Нагрузка - 0,5 - 3,2 кг
  • Угол наклона - 320 град
  • Угол поворота - 360 град
  • Угол панорамирования - 360 град
  • Вес : 1540 гр ( с аккум.) , 1440 гр ( без аккум)
  • Модель аккумулятора : 18650, 3,7 V, 2650mAh

Комплектация

  • Стабилизатор D3   -   1 шт.
  • Система Follow Focus D31  -   1 шт.
  • Литий-ионовые аккумуляторы, 18650 mAh , 3,7 V , 2650 mAh  -  4 шт.
  • Кабель mini-micro USB       -     1 шт
  • Кабель micro-micro USB     -     1 шт
  • USB- кабель ( кабель зарядки)  - 1 шт.
  • Зарядное устройство для литий-ионовых аккумуляторов  -   1 шт.
  • Руководство  пользователя   -   1 шт
  • Жесткий кейс для переноски  -   1 шт.

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
