images
images
AFI D3 стабилизатор для зеркальных камер
Артикул: MTG-1786

AFI D3 стабилизатор для зеркальных камер. 

Профессиональный трехосевой стабилизатор AFI D3 позволит Вам реализовывать самые смелые творческие планы при съемке видео.
Мощные и точные моторы способны выдерживать нагрузку до 3,2 кг , что позволяет устанавливать  большинство зеркальных и беззеркальных камер с оптикой. Быстросъемная площадка , совместимая с базами Arca Swiss и Manfrotto придает устройству еще большую универсальность. 
Наличие встроенного мини-штатива позволит Вам за доли секунды переходить из активного режима съемки в  штативный , не используя дополнительных аксессуаров.  

Описание

2 комплекта аккумуляторов увеличенной ёмкости позволят Вам не отвлекаться от съемочного процесса на перезарядку. 
Физическое кольцо управления зумом (для электронных трансфокаторов) и фокусировкой. 
Кнопка быстрого доступа с функциям стабилизатора. 
Информативный LED-дисплей. 
Поддержка основных четырех режимов стабилизации (  полное слежение, отслеживаемое панорамирование, блокировка, POV ) и функции Time-lapse. 
Модульная конструкция стабилизатора предусматривает возможность установки дополнительных аксессуаров.  
Также в комплекте жесткий кейс для безопасной транспортировки и хранения.

Характеристики:

  • Время работы - 6 - 12 часов
  • Нагрузка - 0,5 - 3,2 кг
  • Угол наклона - 320 град
  • Угол поворота - 360 град
  • Угол панорамирования - 360 град
  • Вес : 1540 гр ( с аккум.) , 1440 гр ( без аккум)
  • Модель аккумулятора : 18650, 3,7 V, 2650mAh
  • Размеры упаковки : 520х145х260mm

Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
