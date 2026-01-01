AFI D3 стабилизатор для зеркальных камер.
Профессиональный трехосевой стабилизатор AFI D3 позволит Вам реализовывать самые смелые творческие планы при съемке видео.
Мощные и точные моторы способны выдерживать нагрузку до 3,2 кг , что позволяет устанавливать большинство зеркальных и беззеркальных камер с оптикой. Быстросъемная площадка , совместимая с базами Arca Swiss и Manfrotto придает устройству еще большую универсальность.
Наличие встроенного мини-штатива позволит Вам за доли секунды переходить из активного режима съемки в штативный , не используя дополнительных аксессуаров.
2 комплекта аккумуляторов увеличенной ёмкости позволят Вам не отвлекаться от съемочного процесса на перезарядку.
Физическое кольцо управления зумом (для электронных трансфокаторов) и фокусировкой.
Кнопка быстрого доступа с функциям стабилизатора.
Информативный LED-дисплей.
Поддержка основных четырех режимов стабилизации ( полное слежение, отслеживаемое панорамирование, блокировка, POV ) и функции Time-lapse.
Модульная конструкция стабилизатора предусматривает возможность установки дополнительных аксессуаров.
Также в комплекте жесткий кейс для безопасной транспортировки и хранения.
