AFI D3 стабилизатор для зеркальных камер.

Профессиональный трехосевой стабилизатор AFI D3 позволит Вам реализовывать самые смелые творческие планы при съемке видео.

Мощные и точные моторы способны выдерживать нагрузку до 3,2 кг , что позволяет устанавливать большинство зеркальных и беззеркальных камер с оптикой. Быстросъемная площадка , совместимая с базами Arca Swiss и Manfrotto придает устройству еще большую универсальность.

Наличие встроенного мини-штатива позволит Вам за доли секунды переходить из активного режима съемки в штативный , не используя дополнительных аксессуаров.