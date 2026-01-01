YC Onion Hot Dog 3.0 100см слайдер моторизованный
YC Onion
Артикул: OLE-4578

Универсальный моторизированный слайдер их авиационного алюминия с максимальной нагрузкой 20 кг и запасом хода 100 см. Блок управления YC Onion BUN оснащен информативным дисплеем и предлагает интуитивно понятное управление через фирменное приложение для Android и iOS. Поддерживает следующие режимы съемки: AB point, Video mode, Time lapse, Multi-axis interlink. Питание через аккумуляторные батареи Sony NP-F550 (до 4ч работы) и NP-F970 (до 11ч работы).

Описание

Характеристики:

  • Подключение Bluetooth
  • Вертикальная нагрузка 6.5 кг
  • Горизонтальная нагрузка 20 кг
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Особенности конструкции мотор
  • Запас хода 1000 мм
  • Материал алюминий, карбон
  • Питание сетевой адаптер, NP-F, подключение внешнего аккумулятора Type-C
  • Совместимость ОС Android 5.2 +, iOs 10 +
  • Совместим с популярными стабилизаторами:  DJI Ronin-S и RS 2 (с использованием специального модуля), Zhiyun: WEEBILL LAB, WEEBILL-S, CRANE 3 LAB, CRANE 3S, CRANE 2S, CRANE 2, CRANE-M2
  • Вес 2480 г

Комплектация

  • слайдер
  • мотор BUN
  • кабель
  • набор фурнитуры
  • набор шестигранных ключей
  • чехол

