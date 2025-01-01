images
NWStudio (7166) сумка для кинохлопушки красная с черным

NWStudio (7166) сумка для кинохлопушки красная с черным

NWStudio
Артикул: NVF-5436

NWStudio (7166) – сумка-папка для кинохлопушки красная с черным. Оснащена наплечным ремнем и  ручкой для транспортировки. Имеет клапан который застегивается на фастексы, карман на молнии спереди, карман сзадиПод клапаном расположено основное отделение на молнии , 4 отделения под маркеры, кармашек для салфеток и карман для раскадровок. Изготовлена из полиэстра. Размер 32x10х40см.

Описание

Характеристики:

  • размер, см – 32x10х40
  • вес, г – 600

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера