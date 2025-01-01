NWStudio (7166) сумка для кинохлопушки красная с черным

Артикул: NVF-5436

NWStudio (7166) – сумка-папка для кинохлопушки красная с черным. Оснащена наплечным ремнем и ручкой для транспортировки. Имеет клапан который застегивается на фастексы, карман на молнии спереди, карман сзади. Под клапаном расположено основное отделение на молнии , 4 отделения под маркеры, кармашек для салфеток и карман для раскадровок. Изготовлена из полиэстра. Размер 32x10х40см.