Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Штатив Rekam ECOPOD E-135 штатив
Алюминиевый трехногий штатив (трипод) черного матового цвета оснащен панорамной 3D-головой. Максимальная нагрузка 3 кг, максимальная высота 134,5 см. Штатив оснащен жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. Поперечные перекладины между опорами и центральной штангой позволяютбыстро установить штатив в ровном положении и увеличивают его устойчивость. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen