Артикул: OLE-1895

Штатив Rekam ECOPOD E-135 штатив

Алюминиевый трехногий штатив (трипод) черного матового цвета оснащен панорамной 3D-головой. Максимальная нагрузка 3 кг, максимальная высота 134,5 см. Штатив оснащен жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. Поперечные перекладины между опорами и центральной штангой позволяютбыстро установить штатив в ровном положении и увеличивают его устойчивость. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.