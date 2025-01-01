images
Штатив Rekam ECOPOD E-135 штатив

Штатив Rekam ECOPOD E-135 штатив

Rekam
Артикул: OLE-1895

Штатив Rekam ECOPOD E-135 штатив

Алюминиевый трехногий штатив (трипод) черного матового цвета оснащен панорамной 3D-головой. Максимальная нагрузка 3 кг, максимальная высота 134,5 см. Штатив оснащен жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. Поперечные перекладины между опорами и центральной штангой позволяютбыстро установить штатив в ровном положении и увеличивают его устойчивость. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.

Характеристики:

  • Высота (мин-макс) 47 - 134,5 см
  • Длина в сложенном состоянии 49 см
  • Максимальная нагрузка 3 кг
  • Панорамная 3D-голова
  • Жидкостной уровень
  • Индивидуальная регулировка ног
  • 3 секции
  • Резиновые наконечники опор
  • Реечный подъемник с фиксатором (с ручкой)
  • Быстросъемная площадка для крепления камеры
  • Вес 0,67 кг

