Cullmann CROSS CB2.7 шаровая голова с нагрузкой до 1 кг

Арт. DAN-3440

Алюминиевая шаровая голова Manfrotto MH492LCD-BH.

Компактная и прочная шаровая головка для крепления профессионального фото- и видео оборудования весом до 4 кг. Позволяет установить монитор или другое оборудование на камеру, используя холодный башмак, расположенный в верхней части большинства видеокамер.