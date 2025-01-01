Cullmann CROSS CB2.7 шаровая голова с нагрузкой до 1 кг

Manfrotto MKCONVR VR комплект штатив мини и телескопический держатель для съемки 360 градусов.
Комплект разработан для небольших камер, весом до 1 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CB2.7 – крестообразная шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена переходником-пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма и горячим башмаком. Предназначена для установки фотооборудования весом до 1 кг.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto MKCONVR VR комплект штатив мини и телескопический держатель для съемки 360 градусов.
Комплект разработан для небольших камер, весом до 1 кг.
Алюминиевая шаровая голова Manfrotto MH492LCD-BH.
Компактная и прочная шаровая головка для крепления профессионального фото- и видео оборудования весом до 4 кг. Позволяет установить монитор или другое оборудование на камеру, используя холодный башмак, расположенный в верхней части большинства видеокамер.
Wansen
Работай с цветом без бликов