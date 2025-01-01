images
Cullmann CROSS CB2.7 шаровая голова с нагрузкой до 1 кг

Cullmann CROSS CB2.7 шаровая голова с нагрузкой до 1 кг

Cullmann
Артикул: OLE-1438

Cullmann CROSS CB2.7 – крестообразная шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена переходником-пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма и горячим башмаком. Предназначена для установки фотооборудования весом до 1 кг. 

Описание

Технические характеристики:

  • диаметр пластины, мм – 27
  • высота, мм – 53
  • вес, г – 85
  • максимальная нагрузка, кг - 1

Полезные ссылки

