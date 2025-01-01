Артикул: NVF-6501

Falcon Eyes TH-150 – ремень ручной для переноски штативов, стоек и другого оборудования, диаметр захватов до 4 см. Переносимое устройство закрепляется двумя держателями на липучках. В комплекте ремень–стяжка для фиксации ножек, диаметр стяжки, см – до 15. Длина рукоятки, см – 25.