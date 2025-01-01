images
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6501

Falcon Eyes TH-150 – ремень ручной для переноски штативов, стоек и другого оборудования, диаметр захватов до 4 см. Переносимое устройство закрепляется двумя держателями на липучках. В комплекте ремень–стяжка для фиксации ножек, диаметр стяжки, см – до 15. Длина рукоятки, см – 25.

Описание

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником
Арт. VBR-127
Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн

Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

Вес - 200 грамм.

-15 %690 ₽
580 ₽
В корзину
Grifon CL-35M зажим с адаптером
Арт. OLE-1282
Grifon CL-35M зажим с адаптером
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-35M – крепление-зажим с адаптером.

Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.

1 500 ₽
В корзину
Manfrotto 196AC зажим-струбцина
Арт. OLE-0779
Manfrotto 196AC зажим-струбцина
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 196AC – небольшой зажим-струбцина для крепления оборудования на круглые основания диаметром от 2 мм до 16 мм (5/8"). Идеально подходит для использования с продуктами серии Magic Arm и Articulated Arm.

4 590 ₽
В корзину
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Арт. DAN-3274
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Штатив с несъемной видеоголовой Weifeng WT-3130. 

Легкий и компактный трехсекционный штатив, идеально подходит для большинства компактных камер весом до 2,5 кг. Оснащен несъемной видеоголовой. Максимальная высота - 125 см.

1 150 ₽
В корзину

