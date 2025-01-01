Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Falcon Eyes TH-150 – ремень ручной для переноски штативов, стоек и другого оборудования, диаметр захватов до 4 см. Переносимое устройство закрепляется двумя держателями на липучках. В комплекте ремень–стяжка для фиксации ножек, диаметр стяжки, см – до 15. Длина рукоятки, см – 25.
Grifon CL-35M – крепление-зажим с адаптером.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.
Manfrotto 196AC – небольшой зажим-струбцина для крепления оборудования на круглые основания диаметром от 2 мм до 16 мм (5/8"). Идеально подходит для использования с продуктами серии Magic Arm и Articulated Arm.
Штатив с несъемной видеоголовой Weifeng WT-3130.
Легкий и компактный трехсекционный штатив, идеально подходит для большинства компактных камер весом до 2,5 кг. Оснащен несъемной видеоголовой. Максимальная высота - 125 см.
