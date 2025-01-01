Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Slik Lighty Pod DQ – алюминиевый монопод с шаровой головкой SBH-100DQ. Модель отличается легкостью и удобством использования. Еще одно достоинство монопода – головка со съемной площадкой, позволяющая быстро устанавливать и снимать камеру. Пять секций монопода Slik Lighty Pod DQ имеют специальные зажимы для быстрой сборки и разборки.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов