Артикул: NVF-5759

Slik Lighty Pod DQ – алюминиевый монопод с шаровой головкой SBH-100DQ. Модель отличается легкостью и удобством использования. Еще одно достоинство монопода – головка со съемной площадкой, позволяющая быстро устанавливать и снимать камеру. Пять секций монопода Slik Lighty Pod DQ имеют специальные зажимы для быстрой сборки и разборки.