Slik Lighty Pod DQ алюминиевый монопод с шаровой головкой SBH-100DQ

Slik
Артикул: NVF-5759

Slik Lighty Pod DQ – алюминиевый монопод с шаровой головкой SBH-100DQ. Модель отличается легкостью и удобством использования. Еще одно достоинство монопода – головка со съемной площадкой, позволяющая быстро устанавливать и снимать камеру. Пять секций монопода Slik Lighty Pod DQ имеют специальные зажимы для быстрой сборки и разборки.

Описание

Характеристики:

  • тип штатива – монопод
  • материал – алюминий
  • максимальная высота, мм – 1615
  • длина в сложенном состоянии, мм – 490
  • количество секций ног – 5
  • вес, кг – 0,49

Видео

Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
