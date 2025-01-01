Gitzo GM2561T Traveler монопод для фотокамеры

Gitzo

Артикул: OLE-1005

Gitzo GM2561T Traveler – шестисекционный карбоновый монопод, изготовлен по самым передовым технологиям. Ультралегкий и исключительно компактный, он раскладывается всего за 6 секунд. Длина в сложенном состоянии составляет 36 см, поэтому его можно положить даже в карман. Рекомендуется для фото- и видеокамер, оснащенных объективами с фокусным расстоянием до 200 мм. Для удобства использования и переноски предусмотрен ремешок на руку. Максимальная высота – 143 см, вес – 0,33 кг.