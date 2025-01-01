images
Gitzo GM2561T Traveler монопод для фотокамеры

Gitzo
Артикул: OLE-1005

Gitzo GM2561T Traveler – шестисекционный карбоновый монопод, изготовлен по самым передовым технологиям. Ультралегкий и исключительно компактный, он раскладывается всего за 6 секунд. Длина в сложенном состоянии составляет 36 см, поэтому его можно положить даже в карман. Рекомендуется для фото- и видеокамер, оснащенных объективами с фокусным расстоянием до 200 мм. Для удобства использования и переноски предусмотрен ремешок на руку. Максимальная высота – 143 см, вес – 0,33 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 143
  • минимальная высота, см – 36
  • длина в сложенном виде, см – 36
  • вес, кг – 0,33
  • материал – карбон 6х
  • механизм зажима – ALR, цанговый
  • максимальная нагрузка, кг – 4,5 

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Постановка света при съемке застольных сцен
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
