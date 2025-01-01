images
Benro IT-15 походный штатив-трансформер с головой

Benro
Артикул: NVF-1977

Benro IT-15 – алюминиевый штатив для фото- и видеосъемки, оснащен шаровой головой, позволяющей устанавливать камеру практически под любым углом, чтобы делать качественные снимки с неожиданных ракурсов. Конструкцией предусмотрена возможность снять ноги штатива, а затем присоединить одну из них к центральной колонне, превратив треногу в высокий штатив-монопод.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, см – 147,5
  • максимальная нагрузка, кг – 4 кг
  • длина (в сложенном состоянии), см – 39,5
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • материал изготовления – алюминиевый сплав
  • вес, кг – 1,26
  • чехол – в комплекте

 

Видео

