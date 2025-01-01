Benro IT-15 походный штатив-трансформер с головой

Артикул: NVF-1977

Benro IT-15 – алюминиевый штатив для фото- и видеосъемки, оснащен шаровой головой, позволяющей устанавливать камеру практически под любым углом, чтобы делать качественные снимки с неожиданных ракурсов. Конструкцией предусмотрена возможность снять ноги штатива, а затем присоединить одну из них к центральной колонне, превратив треногу в высокий штатив-монопод.