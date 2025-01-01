images
Benro C-28T карбоновый монопод

Benro
Артикул: OLE-1142

Benro C-28T – ультралегкий четырехсекционный карбоновый монопод. Рекомендуется для фото- и видеокамер с длиннофокусными объективами весом до 12 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и резиновый наконечник. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1565 мм, вес – 410 г.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – углепластик (карбон)
  • максимальная высота, мм – 1565
  • длина в сложенном виде, мм – 510
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • количество секций ног – 4
  • вес, кг – 0,41

Комплектация

Полезные ссылки:

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Эдвард Кертис
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
