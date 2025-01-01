Benro C-28T карбоновый монопод

Артикул: OLE-1142

Benro C-28T – ультралегкий четырехсекционный карбоновый монопод. Рекомендуется для фото- и видеокамер с длиннофокусными объективами весом до 12 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и резиновый наконечник. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1565 мм, вес – 410 г.