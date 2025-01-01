Falcon Eyes МТ-0011 компактный портативный штатив

Описание

Настольный штатив-ручка может быть использован не только для съемки камерой в статическом положении, но и на ходу в движении во время видеосъемки. Подходит для установки камер весом до 3 кг.

Благодаря малым размерам и весу модель удобно использовать для поддержки мобильных устройств, iPhone, iPad и т.д. (кронштейн для мобильных устройств приобретается отдельно).

Сам штатив, головка, ножки с резиновыми наконечниками изготовлены из анодированного алюминия. Ножки в разложенном состоянии фиксируются поворотным кольцом у основания штанги штатива. Телескопические трубки в выдвинутом положении зажимаются разворотом друг относительно друга.

Характеристики: