Falcon Eyes МТ-0011 компактный портативный штатив

Falcon Eyes
Артикул: VBR-579

Falcon Eyes МТ-0011 – компактный портативный двухсекционный штатив с шаровой головой. Максимальная нагрузка – до 3 кг. Высота штатива – 40 см, вес 0,33 кг. Комплектуется чехлом.

Описание

Настольный штатив-ручка может быть использован не только для съемки камерой в статическом положении, но и на ходу в движении во время видеосъемки. Подходит для установки камер весом до 3 кг.

Благодаря малым размерам и весу модель удобно использовать для поддержки мобильных устройств, iPhone, iPad и т.д. (кронштейн для мобильных устройств приобретается отдельно).

Сам штатив, головка, ножки с резиновыми наконечниками изготовлены из анодированного алюминия. Ножки в разложенном состоянии фиксируются поворотным кольцом у основания штанги штатива. Телескопические трубки в выдвинутом положении зажимаются разворотом друг относительно друга.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 20
  • максимальная высота, см – 40
  • шаровая голова – сталь, алюминий, диаметр 28 мм
  • допустимая нагрузка – до 3 кг
  • посадочный винт для камеры – 1/4"
  • диаметры колен штанги штатива, мм – 20/18
  • вес, гр – 328

