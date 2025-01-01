images
Falcon Eyes 200-A штатив-струбцина универсальный

Артикул: VBR-592

Штатив-струбцина Falcon Eyes 200-A - это универсальное устройство для крепления различного вида камер.

Данная конструкция крепится к столу.

