Falcon Eyes S-021 настольный штатив с наклонной головой

Falcon Eyes S-021 настольный штатив с наклонной головой

Falcon Eyes
Артикул: VBR-565

Falcon Eyes S-021 – штатив для установки небольших любительских камер со стандартным посадочным креплением 1/4". Удобный в использовании и транспортировке. Рабочая высота 110 мм, вес 0,037 кг. Ножки штативы изготовлены из легкого сплава алюминия, голова – из прочного пластика.

Описание

Характеристики:

  • размер в сложенном состоянии, мм – 145х40х10
  • рабочая высота штатива, мм – 110
  • штативная голова – несменная
  • размер площадки, мм – 12х34
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • количество секций штативной ноги – 1
  • вес, г – 370

Fotokvant SN-38 кольцо переходное Bowens-Hensel для установки насадок Bowens на приборы Hensel
Fotokvant SN-38 кольцо переходное Bowens-Hensel для установки насадок Bowens на приборы Hensel
Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.

