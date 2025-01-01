Falcon Eyes S-021 настольный штатив с наклонной головой

Артикул: VBR-565

Falcon Eyes S-021 – штатив для установки небольших любительских камер со стандартным посадочным креплением 1/4". Удобный в использовании и транспортировке. Рабочая высота 110 мм, вес 0,037 кг. Ножки штативы изготовлены из легкого сплава алюминия, голова – из прочного пластика.