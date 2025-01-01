Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой белый

Москва
Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 – мини-штатив (белый) для установки DSLR или видеокамеры весом до 1 кг., рабочая высота 16 см. Имеет крепление стандартный винт ? дюйма и горячий башмак.
Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия. Используется как настольный или переносной штатив. Ножки на внешней стороне закруглены и имеют резиновое покрытие, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать для крепления выносной вспышки, светодиодной панели, или других аксессуаров.
Характеристики:
