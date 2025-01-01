images
Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой белый

Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой белый

Cullmann
Артикул: NVF-5584

Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 – мини-штатив (белый) для установки DSLR или видеокамеры весом до 1 кг., рабочая высота 16 см. Имеет крепление стандартный винт ? дюйма и горячий башмак.

Описание

Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия. Используется как настольный или переносной штатив. Ножки на внешней стороне закруглены и имеют  резиновое покрытие, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать для крепления выносной вспышки, светодиодной панели, или других аксессуаров.

Характеристики:

  • рабочая высота, см – 16
  • в сложенном состоянии, см – 22
  • максимальная нагрузка, кг – 1
  • вес, кг – 0,25

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера