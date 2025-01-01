images
Falcon Eyes MX2N радиосинхронизатор для Nikon D70S/D80

Falcon Eyes MX2N радиосинхронизатор для Nikon D70S/D80

Falcon Eyes
Артикул: VBR-427

Falcon Eyes MX2N – радиосинхронизатор плюс пульт дистанционного управления (в одном устройстве). Позволяет делать снимки дистанционно и поддерживает серийную съемку. Синхронизирует фотокамеру со студийными или накамерными вспышками. Совместимость с камерами: Nikon D70S/D80.

Описание

Falcon Eyes MX2N радиосинхронизатор для Nikon D70S/D80

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST SB-030 софтбокс 60x90 cm
FST SB-030 софтбокс 60x90 cm
Арт. MTG-0195
FST SB-030 софтбокс 60x90 cm
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Софтбокс FST SB-030 имеет размер 60x90 см. Внутренняя поверхность изготовлена из термостойкого материала серебряного цвета. Большая площадь свечения и высокое качество рассеивающей ткани создают мягкий и равномерно рассеянный световой поток. Байонет Bowens.

3 500 ₽
В корзину

Видео

Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера