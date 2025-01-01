images
Profoto Li-Ion Battery for B1 (100323) аккумулятор для моноблока В1

Profoto
Артикул: NVF-1092

Profoto Li-Ion Battery for B1 (100323) – высокоемкий аккумулятор для моноблока В1. Обеспечивает до 220 импульсов на полной мощности.

Описание

Характеристики:

  • емкость – 44,4Wh/3,0 Ah
  • заданное напряжение – 14,8 V
  • напряжение зарядки – 16,8 A
  • максимальное сопротивление – 5,0 A
  • рабочий температурный режим
    • зарядка 0⁰C до +45⁰C
    • разрядка -10⁰C tдо +50⁰C
  • размеры, см – 8,5x10,5x6, 7
  • вес, кг – 0,54

