Proaim Power Pack (112651) батарейный блок

Артикул: NVF-1768

Proaim Power Pack – профессиональное портативное устройство для тех, кто хочет продлить время съемки и работать непрерывно на протяжении более длительного времени. Батарейный блок – одно из наиболее мощных устройство на рынке видеотоваров на сегодняшний день. Удобен для транспортировки.