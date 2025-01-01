images
Proaim Power Pack (112651) батарейный блок

Proaim
Артикул: NVF-1768

Proaim Power Pack – профессиональное портативное устройство для тех, кто хочет продлить время съемки и работать непрерывно на протяжении более длительного времени. Батарейный блок – одно из наиболее мощных устройство на рынке видеотоваров на сегодняшний день. Удобен для транспортировки.

Описание

Уровень полной зарядки обозначается зеленым индикатором. Минимальный заряд – красным. При сбоях в работе блока питания загорается желтый индикатор. Блок питания Proaim гарантирует безопасность и длительную работу оборудования. Подходит к любым устройствам, работающим от 12V. Оборудован ручкой для более  удобной переноски.

Характеристики:

  • не подходит для полного погружения в воду
  • устойчив к попаданию воды, пыли, оборудован противоударным механизмом
  • легко открывается
  • блок питания доступен в двух цветах: черном и желтом

Технические характеристики:

  • 12V, 7А
  • на входе – АС-адаптер 100-240V
  • заряжается полностью в течение 12 часов
  • нет необходимости в полной зарядке перед началом работы
  • LED-индикатор заряда
  • четырехштыревые штекеры с разъемом XLR – 2 шт.
  • шнур питания подсоединен к аккумулятору

Комплектация

Полезные ссылки:

