Hensel (1316620) блок питания для студийных вспышек Power Max L 230V/50Hz

Описание

Аккумулятор позволяет производить до 220 вспышек на мощности 1000 Дж, до 440 на мощности 500 Дж или до 880 на мощности 250 Дж и т.д. Одновременно может заряжаться несколько вспышек общей мощностью до 2000 Дж.

Характеристики: