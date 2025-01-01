images
Hensel (1316620) блок питания для студийных вспышек Power Max L 230V/50Hz

Hensel
Артикул: NVF-1328

Hensel (1316620) Power Max L 230V/50Hz – портативный аккумулятор для студийных вспышек.

Описание

Аккумулятор позволяет производить до 220 вспышек на мощности 1000 Дж, до 440 на мощности 500 Дж или до 880 на мощности 250 Дж и т.д. Одновременно может заряжаться несколько вспышек общей мощностью до 2000 Дж.

Характеристики:

  • размеры (ВхДхШ), см – 21,5х22,5х19,8
  • масса, кг – 4,6
  • питание и вольтаж – 230V/50Hz
  • время зарядки батареи - 2 часа

Комплектация

  • Аккумулятор Hensel (1499)
  • Зарядное устройство Hensel (5672 )
  • Сумка для транспортировки и хранения Hensel (4208)

