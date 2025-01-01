Артикул: OLE-2046

Godox AC1200 сетевой адаптер для AD1200Pro

Адаптер постоянного тока разработан для вспышек Godox AD1200Pro и совместим с различными напряжениями от 100 до 240 В переменного тока. Адаптер предназначен для питания вспышек от сети переменного тока и устанавливается на место штатного аккумулятора. В комлпекте кабель питания длиной 5 м.