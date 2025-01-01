images
Godox AC1200 сетевой адаптер для AD1200Pro
Godox
Артикул: OLE-2046

Адаптер постоянного тока разработан для вспышек Godox AD1200Pro и совместим с различными напряжениями от 100 до 240 В переменного тока. Адаптер предназначен для питания вспышек от сети переменного тока и устанавливается на место штатного аккумулятора. В комлпекте кабель питания длиной  5 м.

Характеристики:

  • Входная мощность переменного тока от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц
  • Выходное напряжение постоянного тока 42 В

