Falcon Eyes WF-3 (2*500W) аккумулятор для студийных вспышек TE

для удобства в комплекте чехол с наплечным ремнем

зарядка может производиться от сети 220В и от автомобильной сети 12 В

Аккумулятор имеет 2 евророзетки, обеспечивает автономную работу двух моноблоков мощностью до 600Дж, или одного 1200Дж.

Временно нет в наличии

Совместим только со вспышками Falcon Eyes TE.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter