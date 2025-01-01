images
Falcon Eyes WF-3 (2*500W) аккумулятор для студийных вспышек TE

Falcon Eyes
Артикул: VBR-051

Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек.

Совместим только со вспышками Falcon Eyes TE.

Описание

Аккумулятор имеет 2 евророзетки, обеспечивает автономную работу двух моноблоков мощностью до 600Дж, или одного 1200Дж.

Характеристики:
  • аккумулятор позволяет использовать одновременно 2 вспышки серии TE
  • максимальная мощность 1000 Вт (2 розетки)
  • зарядка может производиться от сети 220В и от автомобильной сети 12 В
  • аккумулятор имеет USB-разъем для подзарядки мобильных гаджетов
  • для удобства в комплекте чехол с наплечным ремнем

