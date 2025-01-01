Falcon Eyes WF-3 (2*500W) аккумулятор для студийных вспышек TE

Арт. OLE-0544SFS Ac-900/850 литий-ионный аккумуляторный блок–диммер
Временно нет в наличии
SFS Ac-900/850 – литий-ионный аккумуляторный блок с возможностью регулировки мощности.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек.
Совместим только со вспышками Falcon Eyes TE.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
SFS Ac-900/850 – литий-ионный аккумуляторный блок с возможностью регулировки мощности.
Работай с цветом без бликов
Wansen