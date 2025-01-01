images
Lastolite LR5287 Cubelite лайткуб 150 см

Lastolite LR5287 Cubelite лайткуб 150 см

Lastolite
Артикул: OLE-0424

Lastolite LR5287 Cubelite – профессиональный фотобокс 150х150х210 см для предметной бестеневой съемки. Фронтальная часть крепится на липучках. В нижней части ткань отсутствует, что позволят установить лайткуб сверху на любой предмет. В комплекте есть клипсы для установки дополнительных фонов. Легко складывается и упаковывается в удобный чехол.

Описание

Lastolite LR5287 Cubelite лайткуб 150 см

Комплектация

 

Полезные ссылки:

Что выбрать – фотобокс или стол для предметной съемки?

10 советов для создания эффектных фотографий для интернет-магазина

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера