Lastolite LR5287 Cubelite лайткуб 150 см

Артикул: OLE-0424

Lastolite LR5287 Cubelite – профессиональный фотобокс 150х150х210 см для предметной бестеневой съемки. Фронтальная часть крепится на липучках. В нижней части ткань отсутствует, что позволят установить лайткуб сверху на любой предмет. В комплекте есть клипсы для установки дополнительных фонов. Легко складывается и упаковывается в удобный чехол.