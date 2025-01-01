FST LT-40 LED лайткуб со светодиодным освещением 40 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST LT-40 LED – лайт-бокс нового поколения со встроенной LED-подсветкой. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Размер фотобокса, см – 40х40х40.
В отличие от старых лайт-боксов, с прозрачными стенками, не нуждается в дополнительной подсветке, а благодаря отражающим стенкам, свет полностью окутывает предмет съемки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen