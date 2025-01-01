FST LT-40 LED лайткуб со светодиодным освещением 40 см

Артикул: NVF-7115

FST LT-40 LED – лайт-бокс нового поколения со встроенной LED-подсветкой. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Размер фотобокса, см – 40х40х40.